Rodrygo ressalta paixão ao Real Madrid e afirma que entrevista polêmica foi "tirada de contexto"

Nesta terça-feira, Rodrygo, atacante do Real Madrid, concedeu entrevista à DAZN e sua fala gerou muita polêmica. No conteúdo publicado, o brasileiro falou sobre a possibilidade de deixar o Real Madrid e não descartou uma saída. Porém, horas depois, o camisa 11, irritado, usou suas redes sociais para rebater a publicação e afirmou que "foram tiradas de contexto".

"Hoje aconteceu uma situação muito chata, em que uma das minhas entrevistas foi completamente tirada de contexto. Para ser bem direto, estou MUITO feliz no Real Madrid, vivo um sonho todos os dias e NÃO me passa pela cabeça deixar o clube da minha vida! Agora continuamos com história para ganhar a 15ª (Liga dos Campeões). Hala Madrid e nada más!", publicou Rodrygo garantindo foco total no Real Madrid.