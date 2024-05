Pepê reconhece prejuízo do Grêmio, mas avisa: "Não adianta lamentar"

O Grêmio voltará aos jogos oficiais da temporada 2024 nesta quarta-feira contra o The Strongest, pela Libertadores da América. Sem a possibilidade de usar a Arena em função da tragédia climática no Rio Grande do Sul, o time gaúcho atuará no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O prejuízo técnico para o Imortal é incontestável, porém o volante Pepê avisa que o time não pode se apagar às dificuldades.

"A gente sabe a situação que o Rio Grande do Sul está passando, não acabou (o problema). A gente vai voltar a jogar e temos consciência disso. A gente precisa correr atrás do que ficou para trás, não adianta lamentar, tem o The Strongest agora, depois o Bragantino", disse o atleta. "Não quero ninguém achando que somos vítimas", emendou.