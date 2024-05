Parreira é homenageado pelo Fluminense em celebração aos 40 anos de título Brasileiro

Mário Bittencourt enfatizou a importância de realizar homenagens aos ídolos em vida, mantendo-os conectados aos torcedores.

"É muito importante manter a história do clube viva e, especificamente, poder homenagear eles em vida, com o Museu, com esse evento que fizemos para o Parreira, com a camisa retrô. Uma das coisas que eu prezo muito é pela manutenção dessa paixão do torcedor pelos ídolos, especialmente ídolos do passado. Se chegamos aqui hoje, com as conquistas e histórias que a gente tem, devemos muito a eles. Falei para o Parreira no almoço que, se o clube hoje está de pé, isso se deve muito a ele também", disse o presidente.

No início do evento, Parreira foi presenteado com uma camisa lançada pelo Fluminense em sua homenagem. Após isso, ele e os demais convidados visitaram o museu do clube, onde relembraram as conquistas. Por fim, todos almoçaram no Salão Nobre e receberam uma camisa em celebração aos 40 anos do título.

O Fluminense conquistou seu segundo título brasileiro em 1984, após bater o Vasco na decisão. Hoje tetracampeão, o Tricolor Carioca celebrou a primeira conquista em 1970.

Parreira ao lado de Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, na celebração, nesta terça-feira.