Palmeiras x San Lorenzo: 32 mil ingressos vendidos para jogo que marca despedida de Endrick

O Palmeiras vendeu 32 mil ingressos para o jogo contra o San Lorenzo, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, de acordo com a última parcial divulgada pelo clube no site oficial. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

A partida marcará a despedida do atacante Endrick do Palmeiras. No dia 3 de junho, o atacante se junta à Seleção Brasileira para disputa dos amistosos contra México e Estados Unidos, e depois, joga a Copa América com o time comandado por Dorival Júnior.

Antes de Endrick se apresentar à equipe nacional, o Palmeiras tem um compromisso contra o Criciúma, na retomada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o camisa 9 está suspenso por acúmulo de cartões amarelos e não pode entrar em campo.