Palmeiras faz convite à torcida para comparecer ao Allianz Parque em despedida de Endrick

O torcedor do Palmeiras terá uma noite de despedida nesta quinta-feira, quando enfrenta o San Lorenzo, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A joia da base Endrick fará seu último jogo pelo Verdão. Na noite desta terça-feira, o clube publicou um vídeo em suas redes sociais convidando a torcida para o jogo do "até logo" do atacante.

"A América. Uma conquista continental. E um garoto, uma Cria da Academia que vai cruzar continentes. Nesta quinta, no jogo contra o San Lorenzo, chegamos a dois fechamentos de histórias em 2024. De mais uma emocionante fase de grupos da nossa obsessão, onde queremos mais uma vez ser o time com a melhor campanha e ter a nossa casa como mando em todas ocasiões até uma possível final. E um até logo, a benção alviverde para o nosso 9. 30 de maio de 2024: um convite de gala ao torcedor palmeirense e iremos lotar o Allianz Parque para mais um capítulo histórico no livro do futebol", narra o vídeo publicado nas redes sociais do Palmeiras.

No duelo contra o San Lorenzo, que acontece às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque, o Palmeiras busca confirmar a melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores. Com 13 pontos, o Verdão já tem a primeira posição do Grupo F e a vaga nas oitavas de final garantidas.