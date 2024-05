Otero fica fora de lista preliminar da Venezuela para Copa América; Rincón segue convocado

Na tarde desta terça-feira, a seleção da Venezuela divulgou a lista preliminar dos 30 atletas convocados para a Copa América. Atacante do Santos, Rómulo Otero ficou de fora da convocação do técnico Fernando Batista, enquanto o volante Tomás Rincón manteve sua vaga.

Como o Campeonato Brasileiro das Séries A e B não serão paralisados durante a competição, os jogadores de clubes do Brasil que forem convocados serão desfalques em suas equipes enquanto a Venezuela estiver na disputa pela taça - caso de Rincón e, anteriormente, de Otero.

A primeira pré-lista da Venezuela foi enviada à Conmebol no último dia 13 de maio e contava com 47 nomes. Após alguns cortes, a segunda convocação foi entregue com 30 nomes. Segundo a federação, a lista final, com os 26 atletas convocados, será anunciada uma semana antes do início do torneio.