Olympiacos x Fiorentina: confira informações e onde assistir à final da Conference League

A final da Conference League será disputada nesta quarta-feira. Olympiacos e Fiorentina se enfrentam às 16h (de Brasília), em Atenas, com transmissão de SBT, TV Cultura, ESPN 4 e Star+.

A decisão vai acontecer no estádio do AEK, da Grécia, mas o Olympiacos terá o apoio de sua torcida, que é da mesma cidade. Os gregos vão em busca do primeiro título continental de sua história.

O Olympiacos chega para a final motivado. Isso porque os gregos surpreenderam os ingleses do Aston Villa na semifinal e venceram os dois jogos.