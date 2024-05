No Morumbis, São Paulo não vence um time argentino pela Libertadores há oito anos

Em 2020, o São Paulo empatou em 2 a 2 com o River Plate na fase de grupos. Depois, em 2021, perdeu para o Racing na fase de grupos e, contra o mesmo adversário, empatou em 1 a 1 nas oitavas de final.

Todavia, na Sul-Americana de 2023, o São Paulo venceu Tigre e San Lorenzo, na fase e grupos e nas oitavas de final, respectivamente. Os duelos foram os últimos do Tricolor contra equipes argentinas no Morumbis.

O São Paulo busca, portanto, voltar a vencer um argentino no Morumbis pela Libertadores e, de quebra, ganhar do Talleres pela primeira vez em sua história. Além disso, o triunfo coloca a equipe na liderança do Grupo B, que dá a vantagem para decidir as oitavas de final como mandante.