Jovens das categorias de base assinam primeiro contrato profissional com o Vasco

O Vasco anunciou nesta segunda-feira que três atletas das categorias de base do clube assinaram o primeiro contrato profissional com o clube. São eles: o goleiro Victor Alemão, o lateral-esquerdo Alex e o zagueiro Renan, todos da categoria sub-17.

Victor Alemão e Alex estiveram no elenco que levantou o troféu do Torneio Guilherme Embry sub-16, no fim de 2023.

Enquanto Renan conquistou a Copa da Amizade Brasil/Japão sub-15 e foi capitão da Seleção Brasileira campeã do Quadrangular Internacional, no Paraguai, também no final do ano passado.