Jornal indica interesse de clubes franceses no volante Alexsander, do Fluminense

Em 2024, o jovem segue lutando por espaço no elenco carioca. Em abril, o volante foi afastado do time por questões disciplinares e reintegrado alguns dias depois. Alexsander foi titular nas últimas três partidas do Fluminense.

Segundo o jornal, o Tricolor espera uma proposta em torno de R$ 56 milhões para liberar o atleta, que tem contrato até dezembro de 2026. No começo do ano, Lazio e Roma também tiveram interesse em Alexsander, mas nada se concretizou.