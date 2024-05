João do Pulo, herói do atletismo: 70 anos do nascimento e 25 da morte

O ouro ficou com o soviético Jaak Udmae, da Letônia, com 17,35 m. Um dos melhores triplistas do século 20, Viktor Saneyev, da Geórgia, ficou com a prata, com 17,24 m ? dois centímetros a mais do que a marca registrada oficialmente para o paulista de Pindamonhangaba.

O recorde mundial de 17,89 m foi estabelecido por João Carlos de Oliveira aos 21 anos, na Cidade do México, no dia 15 de outubro de 1975, na segunda tentativa. Ganhou o apelido de João do Pulo e o mundo conheceu um novo astro do atletismo. Era o sexto recorde mundial da prova conseguido na capital mexicana, o terceiro estabelecido por um triplista brasileiro. Antes de João, Adhemar Ferreira da Silva saltou 16,56 m em 1955, na segunda edição do Pan, e Nelson Prudêncio 17,27 m em 1968, nos Jogos Olímpicos.