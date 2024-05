Inter volta com derrota na Sul-Americana, e Belgrano já garante liderança do grupo

Nesta terça-feira, na Arena Barueri, o Internacional foi derrotado pelo Belgrano por 2 a 1 pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Assim, mesmo com dois jogos a serem disputados, o Colorado não consegue mais avançar como líder do grupo. A partida também marcou a volta da equipe gaúcha aos gramados após um mês, devido aos ocorridos no Rio Grande do Sul.

Agora, diante do revés e com quatro partidas, o Internacional ocupa a terceira colocação do Grupo C com cinco pontos. Já o Belgrano, garantido nas oitavas como líder, soma 12 unidades.

O Internacional retorna aos gramados neste sábado, às 18h30 (de Brasília), para encarar o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Belgrano, por sua vez, no mesmo dia, às 20h15, recebe o Argentinos Juniors pelo Campeonato Argentino.