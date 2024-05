Hugo Calderano ganha duas posições e vira 6º melhor atleta de Tênis de Mesa do mundo

Após ser campeão do WTT Contender Rio de Janeiro de 2024, Hugo Calderano ganhou duas posições no ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) e se tornou o sexto melhor atleta do mundo. Ele estava na oitava posição antes do título, conquistado neste domingo, sobre o sul-coreano An Jaehyun.

A nova atualização do ranking mundial foi divulgada pela ITTF na noite de segunda-feira. Agora, Hugo ocupa a sexta posição com 2.935 pontos, ultrapassando o taiwanês Lin Yun-Ju e o chinês Lin Gaoyuan.