Flamengo vence Millonarios com dois de Pedro e vai às oitavas da Libertadores como vice-líder da chave

O Millonarios só conseguiu assustar aos 19 minutos. David Silva recebeu passe na entrada da área e finalizou para grande defesa de Rossi. O Flamengo respondeu em seguida, quando Pedro invadiu a área e parou em Montero.

Com o passar do tempo, os rubro-negros diminuíram o ritmo e permitiram que o MIllonarios equilibrasse o jogo. Nos minutos finais, o Flamengo ficou com um jogador a menos após expulsão de Bruno Henrique.

Mesmo assim, os cariocas pouco sofreram com o adversário. Assim, a torcida comemorou a classificação para as oitavas de final no Maracanã.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO-BRA 3 X 0 MILLONARIOS-COL

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)