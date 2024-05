Felipe Meligeni é eliminado de Roland Garros por Casper Ruud

Felipe Meligeni Alves não teve chances diante de Casper Ruud em duelo pela primeira rodada do torneio de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada de tênis. Na manhã desta terça-feira, o número 7 do mundo foi consistente em quadra e venceu o brasileiro por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 6/3.

Com o resultado, Ruud segue como um dos favoritos para alcançar as fases decisivas no lendário saibro francês. O norueguês foi, a propósito, vice-campeão em 2022 e 2023 na cidade de Paris.