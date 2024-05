Ex-São Paulo, André Jardine vive boa fase no comando do América, do México

Após sair do São Paulo, Jardine foi o treinador da Seleção Brasileira olímpica, que conquistou o ouro nas Olímpiadas de Tóquio-2020. Depois, o técnico de 44 anos foi dirigir o Atlético São Luís, do México. O bom trabalho no Campeonato Mexicano lhe rendeu uma vaga para comandar o América, um dos maiores clubes do país.

No América desde 2023, Jardine se consolidou no futebol mexicano com a temporada vitoriosa. O bicampeonato do país, conquistado pelo técnico brasileiro, não acontecia há 35 anos para o clube da Cidade do México.