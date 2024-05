Endrick recebe companheiros de Palmeiras em festa de despedida e se emociona

Com os dias contados no Palmeiras, Endrick aproveitou a noite desta segunda-feira para promover uma festa de despedida. O atacante, que irá para o Real Madrid em julho, recebeu família, amigos e, claro, companheiros de Palmeiras. A namorada do jogador, Gabriely Miranda, também marcou presença.

O camisa 9 do Verdão faz seu último jogo com a camisa do time nesta quinta-feira, contra o San Lorenzo. Como foi convocado pela Seleção Brasileira para a disputa da Copa América, o jogador rumará à Europa após o término do torneio, já que completa 18 anos em julho.

A festa de Endrick teve muita celebração e até copos comemorativos distribuídos, mas também trouxe momentos de emoção. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o jovem jogador aparece visivelmente emocionado enquanto realizava um discurso em tom de despedida.