Com Tiquinho, Botafogo divulga relacionados para o duelo contra o Junior Barranquilla

O Botafogo divulgou nesta terça-feira a lista dos jogadores relacionados para o jogo contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola a partir das 19h (de Brasília) desta terça, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez.

A principal novidade da lista é a presença do atacante Tiquinho Soares, que voltou a ser relacionado após mais de um mês. O jogador sofreu uma lesão muscular na coxa durante o jogo contra o Universitario, do Peru, no dia 24 de abril.

Além de Tiquinho, os meias Óscar Romero e Diego Hernández, reintegrados ao elenco, também foram relacionados para o confronto. Os jogadores foram afastados do Botafogo por motivos de indisciplina e ficaram de fora dos últimos dois jogos, contra Universitario e Vitória.