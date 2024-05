Com retorno de Alison, Santos goleia Juventus da Mooca em jogo-treino na Vila Belmiro

Outro que desfalcará o Santos na partida será JP Chermont. O lateral direito foi convocado para um período de treinamentos com a Seleção Brasileira sub-20 e deve se apresentar no dia 3 de junho, mesmo dia do embate.

O jogo-treino

O placar do jogo-treino foi aberto aos 22 minutos do primeiro tempo. Rodrigo Ferreira finalizou no canto direito após receber passe de Serginho e fez o primeiro gol do Santos. A Juventus empatou na sequência, mas viu o Peixe rapidamente construir a vitória.

Recuperado de cirurgia na mão direita, o lateral Aderlan cruzou pela direita. Rodrigo Ferreira, oportunista, apareceu dentro da grande área cabecear e colocar o Alvinegro Praiano novamente em vantagem.

Já no fim da primeira etapa, foi a vez do meia Serginho fazer boa jogada no meio de campo e sofrer falta. O próprio meia cobrou e mandou no ângulo, anotando um golaço e ampliando a vantagem do Santos para dois gols.

No segundo tempo, Hayner fez linda jogada pela direita aos 12 minutos, adentrou a grande área e cruzou rasteiro para Cazares marcar mais um para o Peixe.