Com 13 atletas do futebol paulista, Seleção Brasileira sub-15 é convocada para período de treinos

A CBF divulgou, nesta segunda-feira, a convocação da Seleção Brasileira sub-15 para um período de treinos na Granja Comary, no Rio de Janeiro, entre os dias 1º e 9 de julho. O São Paulo foi a equipe com mais representantes convocados, com quatro jogadores. Santos, Palmeiras e Corinthians tiveram três nomes selecionados.

Os atletas são-paulinos chamados foram o zagueiro Kauã Daniel, o meia Davi Pena e os atacantes Arthur Covolam e Gustavo Zabarelli. Ao todo, 24 jogadores de 11 clubes diferentes foram selecionados.

A equipe vai se apresentar ao treinador Dudu Patetuci no dia 1º de junho. Os treinamentos visam a preparação da Seleção para a disputa da Copa 2 de Julho, em Salvador, entre os dias 2 e 13 de julho.