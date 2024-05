Clima de despedida! Veja 5 gols marcantes de Paulinho pelo Corinthians

Daniel Augusto Jr / Ag. Corinthians

2º - Gol contra o Santos, na final do Campeonato Paulista (12/05/2013)

Após o título do Mundial de Clubes em 2012, o Corinthians chegou à final do Campeonato Paulista de 2013 contra o Santos de Neymar. No primeiro jogo, realizado no Pacaembu, o Timão venceu por 2 a 1, com gols de Paulinho e Paulo André. O volante abriu o placar da vitória corintiana, que foi fundamental para a conquista do Estadual. Na segunda partida, um empate em 1 a 1 assegurou o título para o Corinthians.

Daniel Augusto Jr / Ag. Corinthians

3° - Gol contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista (25/03/2012)

O terceiro gol da lista foi feito em um Derby contra Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. Naquela ocasião, o Verdão abriu o placar no primeiro tempo com Marcos Assunção. No segundo tempo, Paulinho iniciou a virada do Corinthians com um gol aos três minutos. Logo depois, Márcio Araújo fez contra e o Timão venceu o clássico por 2 a 1.