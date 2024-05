Campeão invicto do Saudita, Jorge Jesus renova com o Al-Hilal

Um dia após o encerramento do Campeonato Saudita desta temporada, o Al-Hilal, clube do astro brasileiro Neymar, anunciou, nesta terça-feira, a renovação do contrato de Jorge Jesus por mais um ano. O anúncio foi feito pelos sauditas em suas redes sociais.

Sob o comando do técnico português, o Al-Hilal, nesta temporada, sagrou-se campeão do Campeonato Saudita, de maneira invicta com 31 vitórias e três empates, e também ergueu a Supercopa. Além dos títulos, o time de Jorge Jesus assumiu o record de equipe com mais vitórias consecutivas no futebol, com 34 triunfos e entrou para o Guiness Book.

"O 'Campeão da Liga Dourada' e 'Mestre da Tática' estão juntos por mais um ano", escreveu o Al-Hilal em seu X (antigo Twitter).