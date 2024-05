Botafogo empata contra o Junior e vai às oitavas da Libertadores como segundo do grupo

O Botafogo empatou por 0 a 0 com o Junior-COL, nesta terça-feira, fora de casa. Com o resultado, os alvinegros terminaram o Grupo D da Libertadores na segunda posição, com dez pontos. Os cariocas ficaram atrás dos colombianos nos critérios de desempate.

A equipe brasileira teve boa atuação no primeiro e criou as melhores chances de gol. Já na etapa final, o Botafogo ficou com um jogador a menos com a expulsão de Diego Hernández.