Bahia x São Paulo: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Bahia e São Paulo entram em campo nesta terça-feira, às 15h (de Brasília), no Pituaçu, em Salvador, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. No duelo de Tricolores, o Paulista busca vencer a primeira na competição, enquanto Baiano quer alcançar a parte de cima da tabela.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pelo Sportv.