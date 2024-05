Atlético-MG goleia Caracas-VEN e avança às oitavas como líder de seu grupo na Libertadores

O primeiro gol com a nossa camisa teve comemoração e dedicatória especial! ?? pic.twitter.com/20g2kVYv15

O Galo volta aos gramados neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, para encarar o Bahia. A partida marca a retomada do Campeonato Brasileiro para as equipes e é válida pela sétima rodada. Já o Caracas estreia em seu campeonato nacional contra o Deportivo Petare no dia 6 de junho, com horário ainda não confirmado.

A equipe venezuelana, aos 10 minutos da etapa inicial, ficou com um a menos. O atacante do clube mineiro, Cadu, saiu em disparada e foi derrubado, fora da área, pelo arqueiro rival Wilker Faríñez. Assim, o goleiro recebeu cartão vermelho direto e deixou a partida.

Com um a mais e empurrado pela massa, o Atlético-MG inaugurou o marcador aos 28 minutos, ainda do primeiro tempo. Após bela troca de passes no campo de ataque, Gustavo Scarpa recebeu pela esquerda e cruzou para a área. Pedrinho, então, apareceu no segundo poste e cabeceou para o fundo das redes, marcando o seu primeiro gol com a camisa atleticana.