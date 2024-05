Atleta do Suriname é punido, e Felipe Bardi fica com recorde sul-americano dos 100m

Felipe Bardi, da equipe de atletismo do Sesi, é o novo recordista sul-americano dos 100m livre. Ele assumiu o posto após Issamade Asinga, do Suriname, que detinha o recorde, ser banido do esporte por quatro anos.

O brasileiro Felipe é dono do melhor tempo do continente: 9s96, realizados durante a disputa do Troféu Bandeirantes 2023, em São Bernardo do Campo.

Asinga havia vencido o Sul-Americano de Atletismo do ano passado, em São Paulo, com 9s89, mas caiu no exame de doping, o que resultou no banimento e anulação de seus resultados.