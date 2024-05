Artilheiro do Flamengo, Pedro elogia boa atuação da equipe contra o Millonarios

O Flamengo mostrou força e venceu por 3 a 0 o Millonários-COL, nesta terça-feira, no Maracanã. O resultado confirmou a classificação da equipe cariocas para as oitavas de final da Libertadores, contudo com a vice-liderança do grupo.

O atacante e artilheiro do time nesta temporada, Pedro mais uma vez foi o destaque da partida. O jogador marcou dois gols e exaltou a atuação rubro-negra.