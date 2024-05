Apesar do empate, Junior Santos elogia atuação da equipe contra o Junior Barranquilla na Libertadores

O Botafogo não conseguiu alcançar o objetivo de ser o primeiro colocado do seu grupo na Libertadores. Nesta terça-feira, os alvinegros ficaram no empate sem gols com o Junior-COL, em Barranquilha.

Apesar disso, o atacante Júnior Santos fez questão de elogiar a atuação da equipe. O jogador lembrou que o Botafogo não começou bem a fase de grupos, mas que conseguiu se recuperar, avançando assim para as oitavas de final da competição.