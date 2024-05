Veja onde assistir aos jogos de Al-Nassr e Al-Hilal pela última rodada do Saudita

Al-Hilal e Al-Nassr entram em campo pela última rodada do Campeonato Saudita nesta segunda-feira. A equipe de Neymar encara o Al Wehda, no Estádio King Abdul Aziz, enquanto o time de Cristiano Ronaldo joga contra o Al-Ittihad, no Estádio Al -Awwal. A bola rola para os dois jogos às 15h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

O Canal Goat transmite ambos os confrontos.