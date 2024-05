Trem bate Rio Branco-AC e emenda terceira vitória seguida na Série D

Nesta segunda-feira, pela quinta rodada do Grupo 1 da Série D, o Trem recebeu o Rio Branco-AC no Estádio Estadual Milton de Souza Corrêa e venceu por 3 a 1. Os gols da vitória foram marcados por Aleílson (2) e Lukinha, enquanto Filipe Wasconcelos diminuiu.

Com o resultado positivo, os mandantes, que emendaram a terceira vitória seguida na competição, seguiram na terceira colocação, agora com dez somados. Por outro lado, o Rio Branco-AC ficou estacionado na quinta posição, fora da zona de acesso aos playoffs, com os mesmos cinco conquistados.

Por fim, o Trem retorna aos gramados no próximo sábado, diante do Princesa do Solimões. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Gilberto Mestrinho. Já o Rio Branco joga contra o Porto Velho. A partida também acontece no sábado, desta vez às 19h (de Brasília), no Estádio Antônio Aquino Lopes.