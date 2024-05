Ronaldo comemora acesso do Real Valladolid à Primeira Divisão do Espanhol

O Real Valladolid conquistou o acesso à Primeira Divisão do Campeonato Espanhol, no último domingo. O ex-jogador Ronaldo, dono majoritário do clube, comemorou o retorno da equipe à elite nacional através de suas redes sociais, nesta segunda-feira.

"Conseguimos, fãs. Somos da Primeira! Estou muito orgulhoso de ver como o trabalho do ano todo foi recompensado ontem. Essa promoção é de TODOS, torcedores, staff, comissão técnica, jogadores. Todos vocês conseguiram devolver o Pucela ao seu devido lugar. Agora é hora de comemorar e aproveitar", escreveu.