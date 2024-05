Renê projeta confronto do Internacional após um mês longe dos gramados

Apesar de já voltar aos treinos, Renê lembrou que a situação no Rio Grande do Sul ainda não está controlada. Ele pediu para que as pessoas continuem ajudando.

"Sabemos o que está acontecendo, mas não sentimos na pele como muitos sentiram, então é até difícil falar. Vamos voltar a jogar, mas não podemos esquecer que o pessoal ainda está precisando de ajuda. Nossa cabeça também está voltada para o Sul, seja com doações ou com a nossa força, pedindo ajuda para amigos que moram fora do Sul. Temos que ter essa consciência de que ainda não acabou, o momento lá continua difícil. Juntos vamos sair mais fortes dessa situação", falou.

O Internacional ocupa a terceira colocação do Grupo C da Sul-Americana, com cinco pontos. A equipe gaúcha conta com duas partidas a menos que o Belgrano, que é o líder com nove pontos.