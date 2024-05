Presidente do Santos, Marcelo Teixeira confirma construção de novo estádio na atual Vila Belmiro

Marcelo Teixeira também revelou que a parceria com a WTorre está se encaminhando para o fechamento dos detalhes finais, e destacou que a diretoria do Peixe deseja que o projeto seja iniciado ainda neste ano.

"Estamos detalhando junto à WTorre, concluindo praticamente essa parceria, e fazendo com que ela seja colocada em prática ainda neste ano de 2024. Essa é a pretensão que a diretoria do Santos tem. A parceira, igualmente, entendeu as reinvindicações que o Santos vem fazendo, e ao atender essas reinvindicações, estamos colocando em um novo documento. Não é mais um memorando de intenções, é um documento definitivo, fazendo com que o Santos possa ter uma arena", completou Teixeira.

Vale lembrar que, em março deste ano, o Santos já havia soltado uma nota oficial informando que realizava reuniões com a WTorre para avaliar aspectos do Memorando de Entendimento (MOU) firmado entre as partes para a construção do novo estádio. Agora, a situação parece ter sido encaminhada.