Paulinho não chega a acordo por renovação e irá se despedir do Corinthians nesta terça-feira

O Corinthians confirmou nesta segunda-feira que o volante Paulinho não permanecerá no clube no restante da atual temporada. O veterano não chegou a um acordo para renovar seu contrato e se despedirá do Timão nesta terça-feira, no jogo contra o Racing-URU, pela Sul-Americana. A bola rola às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Com contrato apenas até o fim de junho, Paulinho vinha negociando uma extensão contratual pelo menos até o final do ano. Entretanto, o jogador de 35 anos não entrou em consenso com a diretoria alvinegra.

Ele realizou seu último treino no CT Dr. Joaquim Grava nesta segunda-feira e será relacionado para a partida contra o Racing-URU, quando se despedirá da torcida corintiana.