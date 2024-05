Leila Pereira desconversa sobre ação na Fifa e reforça confiança em Abel

O Al-Sadd entrou na Fifa por alegar que Abel Ferreira descumpriu um pré-contrato ao renovar seu vínculo com o Palmeiras, que antes terminava em 2024. Com essa assinatura, o treinador teria se comprometido a assumir o Al Sadd em 27 de dezembro, pouco após o fim da temporada no Brasil.

Em janeiro, porém, a presidente Leila Pereira anunciou a renovação com o treinador até o fim de 2025. O contrato anterior era até 2024. Após o julgamento do caso, as partes ainda poderão recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS). O Palmeiras já estava ciente do caso desde janeiro e já vem tomando todas as medidas jurídicas cabíveis.

A presidente Leila, por fim, se pronunciou a respeito de uma possível compra da SAF do Vasco pela Crefisa.

"Como todos vocês sabem eu sou presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Em novembro, teremos eleição, sou candidata à reeleição. Eu como presidente do Palmeiras, meu marido como primeiro cavalheiro do Palmeiras, não poderia em hipótese nenhuma negociar a compra de algum clube (Vasco). Eu só falo do Palmeiras, só luto pelo Palmeiras", finalizou.