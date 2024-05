Goiás perde do Avaí, e Santos mantém a liderança da Série B do Brasileiro

Já aos 11 minutos, foi o Goiás quem teve boa chance. Após receber bom lançamento, Breno Esmeraldino, que entrou na segunda etapa, chutou cruzado, rasteiro, mas a bola passou rente à trave e não entrou.

Foi apenas aos 26 minutos que o placar foi aberto. Marcos Vinícius cruzou para dentro da grande área e Garcez apareceu para cabecear para o fundo das redes e marcar o gol para o Avaí: 1 a 0.

E para fechar o placar, o Avaí ainda fez o segundo gol. Aos 42 minutos, após cobrança de escanteio, Tadeu saiu do gol e deu um soco na bola. A zaga do Goiás afastou mal e a bola sobrou com Poveda, que finalizou rasteiro para dar a vitória aos donos da casa. Ainda no fim do jogo, Gustavo Vilar foi expulso.