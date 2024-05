Flamengo x Millonarios: confira informações e onde assistir ao confronto pela Libertadores

O Grupo E da fase de grupos da Libertadores da América conhecerá nesta terça-feira os dois clubes classificados para as oitavas de final. No Rio de Janeiro, o Flamengo receberá o já eliminado Millonarios, pela sexta e última rodada. O confronto será no Maracanã, a partir das 21h (de Brasília) e contará com transmissão da ESPN e do serviço de streaming Star+.

Vice-líder do grupo com sete pontos, o Rubro-Negro depende só de si para avançar à próxima fase em segundo lugar. A vaga pode vir até mesmo com uma derrota, desde que o Bolívar, líder com 10 pontos, vença o Palestino no outro duelo da chave, que será disputado no mesmo horário. O confronto será em La Paz e a equipe local, com 100% de aproveitamento na altitude, é favorita.

Flamengo e Palestino estão empatados em número de pontos, mas a equipe brasileira possui uma diferença de sete gols no saldo. Isso torna a vida do Palestino bem mais difícil, pois precisa de um bom resultado em La Paz e ainda torcer por um tropeço do Rubro-Negro, que não perde para uma equipe colombiana no Maracanã desde 2002 - desde então, foram oito partidas, com cinco vitórias e três empates.