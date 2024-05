Flaco celebra renovação com o Palmeiras e comenta últimos dias de Endrick

Flaco López tem sido um dos grandes destaques do Palmeiras nesta temporada. O atacante foi o artilheiro do Campeonato Paulista, com dez gols marcados, e vem tendo uma de suas melhores temporadas em termos individuais no clube.

Não à toa, a diretoria do Alviverde correu para renovar com o argentino. Foi na última quarta-feira (22) que a extensão do vínculo foi devidamente anunciada - Flaco renovou com o Palmeiras até dezembro de 2027. Em entrevista ao canal oficial do clube, o jogador celebrou o novo contrato.

"Eu me sinto muito feliz pelo reconhecimento do clube. Sempre que eu fiz as coisas bem, o clube me reconheceu bem, então eu acho muito legal. Muito feliz por estender meu vínculo aqui no Palmeiras. É só trabalhar, seguir conquistando mais coisas. Esse ano ainda temos muito a conquistar, então fico muito feliz por isso", afirmou o atleta.