Em casa, Botafogo-SP perde para Novorizontino e vira lanterna da Série B

Nesta segunda-feira, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo-SP recebeu o Novorizontino no Estádio Santa Cruz e acabou sendo derrotado por 1 a 0. O gol da vitória dos visitantes foi marcado por Carlos Manuel (contra).

Com o resultado negativo, os mandantes, que seguiram sem vencer, caíram para a última posição na tabela e ficaram com os mesmos quatro pontos. O Guarani empatou na rodada e ultrapassou o Botafogo-SP nos critérios de desempate. Por outro lado, Novorizontino subiu para décimo, com 13 conquistados.

Por fim, o Botafogo-SP retorna aos gramados na próxima segunda-feira, contra o Santos, para tentar seu primeiro triunfo. A bola rola às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. Já o Novorizontino duela com o Brusque no sábado. Desta vez, às 17h (de Brasília), no Estádio Doutor Hercílio Luz.