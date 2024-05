Botafogo desembarca na Colômbia para duelo decisivo pela Libertadores

O Botafogo desembarcou na Colômbia no fim da noite do último domingo. A equipe enfrentará o Junior Barranquilla nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. O palco do confronto será o Roberto Melendez Metropolitan Stadium.

Apesar de já estar com a classificação para as oitavas de final garantida, o duelo será de suma importância para os cariocas. Caso o Botafogo saia com a vitória, ultrapassará o Junior Barranquilla no Grupo D e poderá decidir o jogo da próxima fase eliminatória em sua casa.

Além disso, no sorteio das oitavas de final, o Botafogo seria um dos times do pote 1, enfrentando, assim, uma equipe do pote 2, que são as que ficaram na segunda colocação de seus respectivos grupos.