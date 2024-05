Atacante do Cruzeiro, Juan Dinenno precisará passar por cirurgia no púbis

O Cruzeiro informa que, após criterioso processo de exames e testes, identificou a necessidade de um procedimento cirúrgico no púbis do atacante Juan Dinenno.

Nas últimas semanas, o atacante apresentou evolução no tratamento do edema sofrido na partida contra o Alianza-COL, no... pic.twitter.com/7Y8l9lAenV

? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) May 27, 2024

O processo de recuperação do jogador acontecerá no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Uma previsão de retorno aos gramados não foi divulgada pelo clube.

Contratado do Pumas, do México, Dinenno assinou com o Cruzeiro no início deste ano. Até aqui, ele disputou 14 partidas pela Raposa e marcou cinco gols.