António Oliveira espera cinco ou seis reforços para o Corinthians na próxima janela; saiba detalhes

António Oliveira falou sobre essa reformulação e explicou que ajustes devem ser feitos na próxima janela de transferências por conta disso.

"A próxima janela é vital para aquilo que nós realmente queremos para a temporada. Não podemos nos iludir. Eu estou aqui porque alguma coisa não foi bem. A equipe está dentro de todas as competições . Eu nunca utilizei isso como desculpa, mas falo a realidade. Estamos trabalhando com uma equipe nova, estamos falando de uma reformulação total, com pessoas que nunca jogaram juntas. Até o próprio Carlos Miguel pertencia ao elenco, mas raramente jogava. Quem jogava regularmente no Corinthians antes? Fagner, Yuri Alberto e Romero. Estamos falando de uma reformulação clara, temos que perceber isso. Por isso, os reajustes devem ser feitos na próxima janela para nós nos tornarmos cada vez mais competitivos e preparados para as três frentes, sempre em um nível top", disse.