Alex Sandro se despede da Juventus após nove anos: 'Só posso agradecer'

Ao todo, Alex Sandro realizou 327 jogos pelo time italiano e se tornou o estrangeiro com mais partidas na história do clube, ao lado de Pavel Nedved. No total, foram 209 vitórias, 60 empates e 58 derrotas. Em seu período na equipe, marcou 16 gols e deu 31 assistências.

Além disso, o defensor conquistou cinco ligas italianas, cinco Copas da Itália e duas Supercopas Italianas. O jogador também fez parte da campanha que levou o clube à final da Liga dos Campeões em 2017, que terminou com o Real Madrid campeão.

"As lembranças mais doces são muitas: troféus e finais. Fizemos uma ótima jornada até a final da Liga dos Campeões... mas até os momentos complicados nos ensinaram muito", afirmou o lateral esquerdo.

Por fim, o brasileiro falou sobre seu futuro e declarou sua torcida para a Juventus.

Ainda não sei onde irei parar, mas sempre irei querer o melhor para a Juventus. Tem sido uma jornada fantástica. Quando me lembro e falo sobre essa jornada da vida, meus olhos sempre ficam marejados, como estão agora. Desejo a todos o melhor."