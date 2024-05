Técnico do Botafogo, Artur Jorge valoriza treino aberto e projeta jogo pela Libertadores

Fala, Mister! ??

Artur Jorge exaltou a iniciativa do Glorioso para ajudar as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul e projetou o próximo jogo do Botafogo. ???

Os ingressos solidários vão até as 18h! Acesse o site e contribua: https://t.co/VmMNMgR0SQ ???? pic.twitter.com/guEu2hZ3B9

? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 26, 2024

O técnico também continuou a preparação para o importante duelo com o Junior Barranquilla, da Colômbia, pela Copa Libertadores. Já classificado para as oitavas de final do torneio, o Fogão agora busca o primeiro lugar do Grupo D.