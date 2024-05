Taremi marca em despedida, Porto bate Sporting na prorrogação e ganha Taça de Portugal

O Porto conquistou o título da Taça de Portugal na tarde deste domingo, no Centro Desportivo Nacional do Jamor. Em sua última partida pelo clube, o iraniano Mehdi Taremi, já acertado com a Inter de Milão, definiu a vitória por 2 a 1 sobre o Sporting, na prorrogação.

A conquista da Copa traz ao menos um título no ano para o Porto, que não teve uma grande temporada. Após cair nas oitavas de final da Liga dos Campeões, a equipe comandada por Sérgio Conceição terminou a liga na terceira colocação.

Campeão português, o Sporting não perdia há 11 partidas. O time conquistou o título da liga nacional, seu único na temporada, de forma antecipada.