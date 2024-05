Sport x Fortaleza: veja informações e onde assistir ao duelo pela semi da Copa do Nordeste

A partida também vai marcar o reencontro das equipes desde o ataque da torcida do Sport ao ônibus do Fortaleza no confronto pela Fase de Grupos da competição. Na ocasião, o veículo onde estavam os cearenses foi atingido por pedras e feriram vários jogadores.

Estamos a um passo de mais uma decisão. Domingo, vamos entrar em campo juntos mais uma vez. No apoio, no grito, no passe, na luta! #ParaSempreSerá

O Sport foi punido pelo ocorrido e atuou sem torcida em casa e fora por algumas partidas. Dentro de campo, as duas equipes tentam amenizar o clima de tensão, já que Sport e Fortaleza foram eliminados no meio de semana da Copa do Brasil.