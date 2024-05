São Paulo x Palmeiras: veja prováveis escalações e onde assistir ao clássico pelo Paulistão feminino

Na manhã deste domingo, um clássico agita o Campeonato Paulista feminino. São Paulo e Palmeiras se enfrentam a partir das 11 horas (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, pela segunda rodada do Estadual.

Onde assistir

O confronto será transmitido no canal do YouTube do Paulistão; na Record News e no R7; no Space, na televisão fechada; e nas plataformas de streaming Max e Play Plus.