São Paulo divulga mais de 35 mil ingressos vendidos para duelo contra o Talleres

O São Paulo anunciou neste domingo que mais de 35 mil ingressos para o jogo contra o Talleres, no Morumbis, pela sexta rodada da Libertadores, foram vendidos. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira.

Com isso, a promessa é de casa cheia mais uma vez. O maior público do Morumbis neste ano ocorreu no clássico contra o Palmeiras, assistido por 55.694 torcedores. A partida, válida pela quarta rodada do Brasileirão, terminou empatada em 0 a 0.