Renovação de lateral segue sendo "novela" no São Paulo mesmo após Zubeldía tomar a frente

O São Paulo ainda tenta renovar o contrato de Welington. O lateral esquerdo tem vínculo válido somente até o fim da atual temporada e, por enquanto, não tem gostado das propostas realizadas pela diretoria para que ele permaneça no clube. Nem mesmo as conversas com o técnico Luis Zubeldía o fizeram ser mais flexível nas tratativas.

A alta cúpula são-paulina vem negociando com o staff de Welington há tempo, mas o lateral esquerdo conta com o interesse de outros clubes do Brasil e exterior, podendo faturar mais ao deixar o Tricolor de graça ao fim da atual temporada e se transferir "de graça", recebendo um bom valor em luvas, por exemplo.

"A situação do Welington é de conhecimento público. É um jogador que eu gosto, não há muitos laterais com as características do Welington, nem aqui e nem no exterior. Welington é um jogador da casa, formando na base e creio que está em uma boa idade para seguir aportando seu jogo, sua maturidade, ao time. O tema é que eu não sou Welington. Eu posso sugerir que fique, que o São Paulo é um dos clubes mais importantes do mundo, mas, ao final, não posso decidir pelo jogador", comentou Luis Zubeldía.