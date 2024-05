Payet dá resposta e mostra que pode liderar o Vasco

O craque voltou a jogar contra o Vitória, no dia 12 de maio, e deu duas assistências para o triunfo por 2 a 1, em São Januário. Depois, Payet também deu passe para gol no empate por 3 a 3 com o Fortaleza, em São Januário. O Vasco venceu nos pênaltis e avançou na Copa do Brasil.

Payet, assim, mostra que pode liderar o Vasco. O francês tem dois gols e oito assistências em 14 jogos em 2024. O craque vai colocar o bom momento à prova no clássico com o Flamengo, domingo, dia 2 de junho, no Maracanã.